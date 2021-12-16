ГИБДД предупредила автомобилистов о снятии машины с учета за установку двойных стекол

В ГИБДД назвали внесением изменений в конструкцию установку в дверные проемы необычных двойных стекол, которые используют любители глухой тонировки, чтобы не платить штрафы. Если такое нарушение увидит инспектор и потребует остановиться, на ходу автомобилист может опустить затонированные стекла и вместо них поднять прозрачные, пишет портал Autonews.ru. Сами тюнинг-ателье уверяют, что такая доработка безопасна и не может считаться внесением изменения в конструкцию.

Впрочем, помимо предусмотренных КОАП штрафов за глухую тонировку не по ГОСТу и за управление автомобилем с доработками, которые не были узаконены, в размере 500 рублей за каждый, инспекторы ГИБДД в таких случаях составляют материалы для прекращения государственного регистрационного учета, что и будет сделано, если не устранить недостатки в отведенные 10 дней и не продемонстрировать их в ГИБДД.

Между тем, ранее в ГИБДД отменили штрафы за «среднюю скорость», отказавшись от использования парных камер. Напомним, инспекторы ГИБДД высчитывали показатели скорости с двух разных камер, стоящих на трассе в отдалении друг от друга, и на этом основании выставляли нарушителям штрафы, от 500 рублей до 5 тысяч.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45,17 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76,3% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране.

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Фото: РБК