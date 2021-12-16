«Автотор» и «Рэнера» заключили соглашение о сотрудничестве в производстве электротранспорта

Компания «Автотор Холдинг» и отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии «Рэнера» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления сотрудничества на долгосрочной основе в целях создания на территории Российской Федерации производства автомобилей различного класса на электрической тяге, компонентов к ним (в том числе электрической батареи) и подразумевает применение продукции «Рэнера» в электромобилях, которые планируется выпускать на производстве «Автотора». Новый инвестиционный проект «Автотора» по созданию производства электромобилей будет реализован в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту между «Автотором», Минпромторогом РФ и правительством Калининградской области, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Подписывая соглашение о долгосрочном сотрудничестве, стороны нацелены на повышение глобальной конкурентоспособности продукции российского производства, увеличение степени локализации, расширение применения электротранспорта на территории Российской Федерации, в том числе с целью снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Компания «Рэнера» в 2021 году стала совладельцем южнокорейской компании Enertech International Inc. – производителя литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии различной емкости. Подписанное сторонами соглашение включает решение о создании в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого составит не менее 3 ГВт/ч. Строительство «российской гигафабрики» будет завершено в городе Неман Калининградской области к 2025 году. Литий-ионные аккумуляторные батареи Renera найдут применение как в транспортном секторе, так и в стационарных системах хранения энергии.

«Доступность применения локализованной аккумуляторной батареи является одним из решающих факторов для развития производства электромобилей в рамках инвестиционного проекта «Автотора» и ускоренного внедрения электромобилей в России в целом. Аккумулятор вместе с системой управления составляет до 20% стоимости электромобиля, это наиболее инвестиционно емкая составляющая, имеющая определяющее значение для экономической эффективности проектов по выпуску электромобилей», – подчеркнул генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

В свою очередь генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев отметил, что партнерство с «Автотором» станет важным этапом в развитии отечественного автопрома – импортозамещение может стать стимулом для широкого распространения электрического транспорта и в свою очередь также соответствует утвержденной концепции электротранспорта в России до 2030 года.

А как в целом развивается рынок электромобилей в нашей стране? Вся информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: «Автотор»