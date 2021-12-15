Skoda анонсировала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV

Компания Skoda представит новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV публике 31 января 2022 года.

В основе Enyaq Coupé iV, как и Enyaq iV, лежит модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления cx составляет всего 0.234, что обеспечивает высокую производительность и динамичное вождение.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный кроссовер Skoda Karoq, чья премьера состоялась в конце ноября, станет доступен для заказа в России в первом квартале 2022 года. А ближайшей новинкой Skoda в нашей стране станет обновленный Skoda Kodiaq, который уже можно заказать у российских дилеров.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda