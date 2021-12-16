Renault в ноябре 2021 года снизила продажи в России на 15%

Российские дилеры Renault в ноябре реализовали 11837 автомобилей – на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи Renault на российском рынке составили 119503 машины, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,3% против 8,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 4436 потребителей (+28%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Kaptur, чьи продажи составили 2087 единиц (+3%). Третий результат показал седан Renault Logan – 1925 реализованных автомобилей (-54%). Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам ноября нашел 1845 покупателей, что на 2% ниже показателя годичной давности. Замывает пятерку лидеров хэтчбек Renault Sandero с показателем 1516 проданных машин (-32%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Renault начали прием заказов на лимитированную версию Kaptur Intense, которая доступна по цене от 1 млн 385 тыс. рублей. Новинка отличается ярким оранжевым цветом Orange Atacama, декоративными элементами под карбон в интерьере и самым востребованным оборудованием, включая аудиосистему премиум-класса Bose.

Наличие всех новых автомобилей Renault у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Renault