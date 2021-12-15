Новый Volkswagen Amarok не появится в России

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили представила пикап Amarok нового поколения. К концу 2022 года новинка станет доступна для заказа только в нескольких западных странах. На российском рынке данная модель не ожидается, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид нового Amarok отличают переосмысленная передняя часть кузова и, прежде всего, характерный дизайн-Х. Пикап премиального класса получил повышенную проходимость и универсальность. С 2022 года Amarok будет оснащен инновационными для данного сегмента автомобилей решениями.

Напомним, пикап Volkswagen Amarok первого поколения дебютировал в 2010 году. На российском рынке продавались полноприводные машины с турбодизелями объемом 2,0 л и 3,0 л в сочетании с механической или автоматической коробками передач, однако в марте этого года продажи модели в нашей стране были прекращены. За последнее десятилетие по всему миру было продано более 800 тыс. автомобилей этой модели.

А какие модели должны появиться на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили