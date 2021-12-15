В 2022 году российский автомобильный рынок может снизиться на 5%

Сегодня делать прогнозы по авторынку становится все сложнее – есть несколько факторов, которые оказывают на этот бизнес сильнейшее влияние и при этом их развитие практически невозможно предсказать. Об этом говорил ведущий аналитик «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев в рамках Autostat Analytiс Day, который проходит сегодня в формате онлайн.

К числу таких сложно предсказуемых явлений относится среднегодовая стоимость нефти на мировых рынках. Например, в декабре 2020-го прогноз по этому показателю варьировался в пределах 42 – 48 долл. за баррель. Фактическое значение составляет сегодня 66 – 71 долл. за баррель, что означает отклонение от прогноза на 60%. Еще более сложно, если не сказать невозможно, спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Пока что все прогнозы сводятся к тому, что коронавирус будет продолжаться и никто не знает, как долго.

Тем не менее, в этих условиях эксперты «АВТОСТАТ» подготовили три сценариях развития автомобильного рынка в России – базовый, оптимистичный и пессимистичный, а также обозначили основные тренды этого рынка. Согласно базовому сценарию, в 2021 году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022 вероятно его снижение в диапазоне от 5 до 7%.

Как объяснил Виктор Пушкарев, этому способствуют два основных рыночных тренда – продажи и средневзвешенные цены. Если в 2019 и в 2020 годах продажи росли, несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии, то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на снижение продаж. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно, в этот период показали просто взрывной рост.

Устойчивый отрицательный тренд сформировался также и на рынке автокредитования – если в 2020-м и начале 2021-го наблюдался существенный рост выдачи автокредитов (в штуках), то начиная с мая 2021-го – их число постоянно снижается.

Другие рыночные факторы пока также оказывают негативное влияние на рынок. В их числе проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, непонятная ситуация с господдержкой автопрома. Все это приводит к тому, что в 2022 году в экономике РФ будут преобладать стагнационные процессы.

Autostat Analytiс Day еще в эфире. Впереди немало интересных выступлений! Посмотреть прямую трансляцию можно по ссылке.