Эксперты назвали 12 главных трендов на авторынке России

В рамках Autostat Analytiс Day, который проходит сегодня в формате онлайн, генеральный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков назвал 12 главных трендов, которые сегодня задают тон на авторынке России.

- Спрос превзошел предложение. Практически весь год автомобилей на рынке не хватало. Люди приходили в салоны, но либо автомобилей не было и поставок нужно было ждать, либо не было нужных, как правило, наиболее популярных комплектаций. По прогнозу аналитиков, если бы дефицита машин на рынке не случилось, реальный рост рынка в России был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше, а общий объем проданных автомобилей (если бы розничные цены были близки к рекомендованным) был бы в диапазоне 1,8 - 2 млн шт. Что касается прогноза на будущее, тренд на дефицит автомобилей продолжится и в начале 2022 года. Возможно, ситуация нормализуется только к лету...

- Цены оторвались от реальности. Разница между рекомендованными и розничными ценами велика как никогда. За год цена на автомобиль выросла в среднем на 23%, но к этому добавлась разница между розничными и рекомендованными ценами - и фактический рост цен за год для потребителя составил 35-40%. Если в следующем году ситуация не изменится, не исключено, что спрос на автомобили остановится совсем.

- Ёмкость рынка в денежном выражении по итогам года поставит исторический рекорд. Но только в рублях. По прогнозам, она превысит 3,02 трлн рублей. Основным драйвером такого роста стал рост средней цены. Однако, если рассматривать емкость в долларах, то она существенно ниже, чем в 2012-2013 гг. То есть, основной прирост произошел за счет девальвирования рубля.

- Рост рынка автокредитования, как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом.

- Китайцы начали экспансию. Собственно, зашли на рынок китайские бренды уже давно, но выше 3% их доля на рынке не поднималась. За последние годы ситуация изменилась. На ситуацию во многом повлияло то, что 3-4 сильных китайских бренда привели на наш рынок новые модели, способные потягаться с корейскими и японскими. В результате в 2021 году только за 11 месяцев в нашей стране продано более 100 тысяч китайских легковых автомобилей. По итогам года их доля на рынке превысит 7%. Что касается будущего, вероятно, на следующий год уже будет 10%, а далее может приблизиться к 15%. Таким образом, реальная конкуренция на рынке возрастает. Аналитики полагают, что в ближайшие годы проявится экспансия и других китайских брендов.

- Доля SUV превысила 50%. И продолжает расти. Это долгосрочный тренд. Из других особенностей данного тренда - появление большого количества псевдокроссоверов (слегка подросшие хэтчбеки), некоторые бренды в модельных рядах оставили только кроссоверы. Осталось всего 6 брендов, у которых доля SUV менее 50%.

- Сокращение модельных рядов. Рынок сжимается, предложения скудеют. В 2014 году на российском рынке предлагалось 442 модели легковых автомобилей, в 2021 - 303 шт. Тренд не вызывает оптимизма, в Европе сегодня - большее разнообразие. Самые большие модельные ряды сегодня - у двух премиальных брендов Mercedes-Benz и BMW. Среди массовых - у Kia.

- Сокращение дилерских центров. На конец года в стране числится 3143 дилерских контракта. Какие-то центры открылись, какие-то - напротив, закрылись. В итоге - "минус" 67 контрактов к прошлому году.

- В Россию пришли электромобили. Они по-прежнему пока штучные, если смотреть продажу новых машин по месяцам, однако по году порядка 2 тысяч может быть продано.

- Авто с пробегом: цены на вторичном рынке устремились вверх, вслед за рынком новых автомобилей, стоки у дилеров растут. Многие из тех, кто купил автомобили 2-3 года назад, могут продать их сегодня дороже, чем покупали. Стоимость владения автомобилем превращается в некотором роде в инвестиционную. - Отказ от владения. Каршеринг, подписка продолжают развиваться.

- Автомобили становятся все сложнее и умнее: появляется "умный" свет (и соответственно дороже), растут размеры сенсорных экранов (где-то это оправданно, а где-то просто дань моде), привычные кнопки заменяются тачскринами, панель приборов из аналоговой переходит в электронную (не всегда это удобно), появляется все больше электронных помощников водителю (причем, сначала в премиум-сегменте, сейчас спускаются в массовый).

Autostat Analytiс Day еще в эфире. Впереди немало интересных выступлений. Посмотреть прямую трансляцию можно по ссылке.