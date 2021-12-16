КАМАЗ планирует инвестировать 4,1 млрд рублей в модернизацию «НЕФАЗа»

КАМАЗ на базе «НЕФАЗа», своего дочернего предприятия в Нефтекамске, планирует реализовать инвестиционный проект модернизации производства пассажирского транспорта с общим объемом инвестиций 4,1 млрд рублей. В качестве меры по привлечению государственной поддержки проекта рассматривается возможность заключения специнвестконтракта, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

За последние три года объемы производства на «НЕФАЗе» выросли более чем в два раза, в том числе за счет роста продаж автобусной техники. Новый проект позволит нарастить производственные мощности, предполагаемые сроки его реализации – 2022-2030 годы.

Напомним, Нефтекамский автозавод выпускает самосвальные установки, пассажирские и вахтовые автобусы, электробусы, троллейбусы, емкостно-наливную технику, бортовые самосвальные прицепы и полуприцепы. Предприятием освоен широкий модельный ряд автобусов – городского, пригородного, междугородного, автобуса в северном исполнении, автобуса, работающего на метане.

На «НЕФАЗе» целенаправленно осуществляется инвестиционная программа, модернизируется оборудование в цехах, внедряются новые технологии. Объем инвестиций за 2020 год составил 154 млн рублей, за 10 месяцев 2021 года – 251 млн рублей. Сегодня основным направлением инвестиционной деятельности предприятия является реализация инвестпроекта по увеличению производственных мощностей для выпуска пассажирского автотранспорта с 1500 до 3000 единиц в год и организации современного высокотехнологического производства с применением передовых технологических решений в сварочном, окрасочном и сборочном производствах в 2022-2024 годах. Еще одним значимым направлением является инвестиционный проект по развитию производственных мощностей по выпуску самосвальных установок К5 и модернизация самосвального производства в ПАО «НЕФАЗ».

В 2021 году изготовлены опытные образцы новых моделей пассажирского транспорта – сочленённый электробус КАМАЗ-6292-0000010, электробус с тяговыми аккумуляторными батареями «Микроваст» КАМАЗ-6282-0000121, троллейбус КАМАЗ-62825-0000020 с увеличенным автономным ходом, электробус КАМАЗ-6282-123, автобус НЕФАЗ-5299-0000231-57 в пригородном исполнении в новом облике и водоробус КАМАЗ-6290.

Ожидается, что в 2021 году объем выпуска продукции и услуг ПАО «НЕФАЗ» составит более 30 млрд рублей. За 2020 год отгружено 6928 самосвальных установок, 2683 единицы грузовой прицепной техники, 436 единиц емкостно-наливной техники, 1602 пассажирских автобуса, 211 электробусов, 650 вахтовых салонов. Доля новой техники в объеме товарной продукции составила 7,2%.

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Фото: КАМАЗ