Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию | АВТОСТАТ

Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

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Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

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Компания Hyundai представила модернизированную версию обновленного кроссовера Santa Fe 2022 модельного года, который поступил в продажу на домашнем рынке в Южной Корее.

Как пишет портал Autonews.ru, главным изменением стало появление модификации с 6-местным салоном – прежде автомобиль был доступен только с 5 или 7 посадочными местами. В среднем ряду сплошной диван для троих человек заменили двумя раздельными «капитанскими» креслами с индивидуальными подлокотниками. В распоряжении пассажиров два подстаканника и регулируемые воздуховоды климатической системы. Доплата при заказе такого варианта составила 750 тыс. вон (около 50 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Кроме того, Hyundai Santa Fe 2022 модельного года получил значительно расширенный набор базового оснащения, куда вошел информационно-развлекательный комплекс с увеличенным до 10,25 дюйма сенсорным дисплеем и навигацией, а также датчик дождя и электрический привод двери багажника. Цены на кроссовер стартуют с отметки 31,56 млн вон (примерно 2 млн руб.).

В России обновленный Hyundai Santa Fe предлагается с 2,5-литровым бензиновым атмосферным агрегатом, развивающим 180 л.с. и 232 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, кроссовер, доступен с 3,5-литровым агрегатом V6 мощностью 249 л. с., действующий с 8-ступенчатым «автоматом». Наконец, в линейке есть 2,2-литровый дизельный двигатель, выдающий 199 л.с. и сочетающийся с новым 8-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Цены на автомобиль начинаются от 2 млн 684 тыс. рублей.

Проверить наличие новых автомобилей Hyundai у официальных дилеров марки можно здесь

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиновые опцииsuvкроссоверыhyundaihyundai santa fe

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