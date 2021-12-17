Минпромторг считает защиту внутреннего рынка электромобилей залогом для его развития

Принятие защитных мер на внутреннем рынке электрокаров в России стимулирует его развитие, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим собственных доступных автомобилей, он будет сохраняться штучным. Но для того чтобы мы развивали себя, мы должны мотивировать производителей. Потому защитные механизмы должны существовать, иначе просто не будет стимула для производства внутри страны», – сказал он, отвечая на вопрос о повышении утильсбора на электрокары с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четыре раза для подержанных, пишет агентство «ТАСС». Кроме того, в Евразийской экономической комиссии рассматривается предложение продлить нулевые пошлины на импорт электромобилей в страны ЕАЭС до 2024 года, однако Россия выступила против этой инициативы.

Как отмечает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, ввоз электромобилей и сейчас не отличается большими масштабами, а повышение утилизационного сбора и отмена нулевых пошлин станут дополнительным ограничивающим фактором для развития данного направления. Это приведет к росту цен и значительному падению спроса, поскольку бензиновый аналог (новый автомобиль) будет стоить, если не дешевле, то столько же, как и электромобиль с пробегом.

По словам директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, усилия Минпромторга направлены на стимулирование производства электромобилей на территории России. Однако на сегодняшний день не стоит ждать от этих мер эффекта, поскольку при текущих объемах рынка электромобилей локализация их производства экономически нецелесообразна ни для одного их ведущих мировых автоконцернов. Российские производители также на сегодняшний день не выпускают электрических моделей, которые могли бы заменить автомобили с традиционным ДВС.

В свою очередь, директор по взаимодействию с государственными органами «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Татьяна Горовая считает, что меры, направленные на повышение пошлины и утилизационного сбора на электромобили, существенно замедлят вывод большинства электрических моделей на рынок России. В особенности они отразятся на пополнении рынка именно доступными массовыми моделями электромобилей, ведь на них негативный эффект от повышения ставок пошлины и утилизационного сбора скажется наиболее сильно.

«Замедление роста рынка электромобилей из-за новых мер также негативным образом скажется и на планах автопроизводителей по локальному производству, так как им придется не только производить электромобили при недостатке необходимых локальных автокомпонентов и технологий, но и создавать рынок, а возможно и инвестировать в инфраструктуру. Принимая во внимание анонсированные планы по запуску электромобилей в массовое производство в России начиная с 2024 года, можно говорить о замедлении роста рынка электромобилей и задержке в локализации новых технологий связанных с электротранспортом», – прогнозирует Татьяна Горовая.

Подробнее о том, как отмена нулевых пошлин и рост утильсбора скажутся на рынке электромобилей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».