В России могут перейти на электронные договоры купли-продажи автомобилей

Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договоры купли-продажи автотранспорта. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, отметив, что внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме. По словам глвы Минцифры, это позволит также решить вопрос оформления протоколов при совершении нарушений прямо на месте, снизить трудоемкость и ускорить процесс оформления подобных нарушений сразу в цифровом виде, пишет агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», камеры нового типа начали тестировать на российских дорогах – устройства вмонтированы в специальную балку со спецсигналами. Комплексы могут в движении фиксировать нарушения ПДД и неоплату парковки. Новые камеры уже начали испытывать в Москве, а непосредственным заказчиком создания таких устройств выступила ГИБДД.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45,17 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76,3% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране.

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