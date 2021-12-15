Пикап Dongfeng Rich 6 появится в России в 2022 году

Новый пикап Dongfeng Rich 6 ожидается на российском рынке во втором квартале 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Дунфэн Мотор Рус», добавив, что в модельном ряду новинка дополнит кроссовер DFM 580.

Пикап Dongfeng Rich 6 представляет собой лицензионную версию Nissan Navara и выпускается одним из подразделений Dongfeng Motor – компанией Zhengzhou Nissan. Рамный полноприводный автомобиль с габаритными размерами 5290х1850х1810 мм и колесной базой 3150 мм имеет клиренс в 215 мм. Объем платформы 1510 на 1562 мм составляет 1,12 куб.м, грузоподъемность – 490 кг.

Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,5 л (140 л.с.), который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с блокировками дифференциала. В оснащение Rich 6, в частности, входят, светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, камера заднего вида, функция бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Фото: Dongfeng