Autostat Analytiс Day: итоги, прогнозы и лучшие автомобили по стоимости владения

Сегодня, 15 декабря, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках Autostat Analytiс Day проводят финальную в этом году онлайн-встречу. Они раскроют ключевые цифры по рынку и озвучат свои прогнозы - по объемам рынка (будет ли рост?) и дилерским центрам (их число сокращается, растут ли при этом показатели продаж?), по разнообразию модельных рядов (число моделей на российском рынке уменьшается, когда процесс остановится?), по доле кроссоверов и внедорожников (есть ли шансы для роста у других сегментов?), по электромобилям и отказу от владения (временный всплеск или устойчивый тренд?) и многим другим вопросам.

Специалисты также расскажут об изменении потребительского поведения на рынке. Приглашенные на встречу профессионалы из мира финансов - НБКИ, РН Банк, Тинькофф, ВТБ Лизинг, Frank RG - озвучат свое видение финансового сегмента авторынка, поделятся информацией о возможных точках роста в 2022 году. Представители BelkaCar и Volkswagen Group Rus расскажут о синергии производителя и оператора парка.

В рамках конференции состоится награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем - 2021» (ТСО*), учрежденной агентством «АВТОСТАТ». При подготовке премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 брендов. В рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций. Скоро вы узнаете о победителях и лауреатах.

Кому интересна статистика и аналитика авторынка - присоединяйтесь!

Начало Autostat Analytiс Day - в 10.00 (время московское). Зарегистрироваться для бесплатного участия и посмотреть программу можно по ссылке.

* ТСО - Total Cost of Ownership