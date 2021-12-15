Дилеры подвели предварительные итоги на авторынке за 2021 год

Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие еще факторы определяли состояние российского авторитейла в 2021 году.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, на протяжении всего 2021 года продажи на российском автомобильном рынке зависели от доступности автомобилей. С января по декабрь дилеры получали разные объемы поставок, но этого не было достаточно для удовлетворения и без того высокого покупательского спроса, так как часть автомобилей передавалась оформившим предзаказ и давно ожидающим свой автомобиль клиентам – в свободной продаже имелось не так много предложений. Таким образом, доступность автомобилей сказывалась на итогах каждого месяца и в целом отразится на результатах года.

«За время пандемии на автомобильном рынке сформировался высокий отложенный спрос. Прежде всего, он связан с дефицитом новых автомобилей, сложным экономическим положением в стране, усугубившимся санкциями и нестабильностью рубля, что повлекло за собой снижение уровня жизни. И на фоне постоянного удорожания автомобилей клиенты начали откладывать покупку до лучших времен. Особенно явно это проявляется у потребителей автомобилей бюджетного сегмента – их аудитория наиболее остро реагирует на экономические изменения. Значительная часть отложенного спроса на текущий момент уже реализована. Но в любом случае остались клиенты, которые откладывают свою покупку на неопределенный срок из-за повышения цен на автомобили», – рассказала директор по развитию ГК «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, за счет повышения цен автоконцерны рассчитывают компенсировать издержки от простоя, а также от сужения модельного ряда новых авто. Больше всего это заметно в премиальном сегменте – цены на некоторые модели увеличились до 20%, например, популярные модели Mercedes-Benz, Jeep, Cadillac прибавили в цене в среднем 18%. Сейчас по-прежнему предложение существенно отстает от потребности россиян в новых автомобилях, и эта тенденция продолжится в следующем году. С учетом того, что дефицит микросхем сохранится как минимум еще год, новых автомобилей будет также недостаточно.

«Одним из основных факторов, влияющих на состояние рынка в 2021 году, несомненно, был дефицит автомобилей по большинству брендов. Отложенный спрос, безусловно, сократился, но по некоторым маркам по-прежнему сохраняется повышенный интерес клиентов к самым популярным и востребованным моделям. Если декабрь не преподнесет сюрпризов, то я рассчитываю на итоговую цифру около 1 млн 649 тыс. 800 единиц», – резюмирует руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Алексей Шибаков.

Подробнее об итогах на российском авторынке в 2021 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АвтоСпецЦентр»