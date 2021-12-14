Экспорт легковых автомобилей в январе - октябре 2021 года вырос на 42%

Экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 2021 года вырос на 42,3% и составил 73,2 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 159 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в октябре на внешние рынки было отправлено 6,8 тыс. автомобилей (-2,6% к сентябрю) на 97,4 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - октябре увеличился на 11,5% и составил 10,5 тыс. машин на 272,6 млн долларов. В октябре за рубеж было поставлено 1,3 тыс. грузовиков (+30,8% к сентябрю) на 32,8 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в ноябре возобновил присутствие на рынке Анголы, где начались продажи флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». Кроме того, «Группа ГАЗ» начала продажи в Болгарии коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» полной массой 3,5 т.

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Фото: «АВТОСТАТ»