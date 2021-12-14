Импорт легковых автомобилей в январе - октябре 2021 года вырос на 56%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2021 года вырос на 55,5% до 288,3 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 688,6 млн долларов. При этом в октябре было импортировано 26,6 тыс. машин (-1,6% к сентябрю) на 627,2 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - октябре увеличился на 54% до 27,3 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 869,9 млн долларов. Из них 3,1 тыс. грузовиков (+13,1% к сентябрю) на 203,4 млн долларов были поставлены в нашу страну в октябре.

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