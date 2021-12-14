Haval Jolion в ноябре 2021 года стал самым продаваемым «китайцем» в России

В последний месяц осени на авторынке РФ сменился лидер среди китайских моделей, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, в ноябре нынешнего года самым продаваемым «китайцем» впервые стал кроссовер Haval Jolion.

За весь прошлый месяц эта модель была реализована в количестве 2340 единиц (по данным АЕБ), что позволило ей не только стать лидером в «китайском сегменте», но и войти в ТОП-5 самых популярных SUV всего рынка.

Второе место в рейтинге «китайцев» занял кроссовер Chery Tiggo 4, продажи которого в ноябре составили 2217 машин. За ним расположился Geely Coolray с результатом 1181 реализованный экземпляр. Рубеж в тысячу автомобилей преодолели и две модели Haval – F7x и F7 (1033 и 1016 шт. соответственно), что обеспечило им попадание в первую пятерку.

Продажи остальных моделей из КНР составили менее 900 единиц, а в ТОП-10 по итогам ноября 2021 года также вошли: Chery Tiggo 7 PRO (831 шт.), Chery Tiggo 8 PRO (822 шт.), Geely Atlas (805 шт.), Geely Atlas Pro (565 шт.) и EXEED TXL (403 шт.).

Какие еще автомобили из Китая (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval