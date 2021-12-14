Мировой авторынок в ноябре 2021 года снизился на 11%

Мировой авторынок в ноябре снизился на 11,2% до 7 млн 769 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 73 млн 918 тыс. единиц (+6,5%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 541 тыс. машин, на 6,3% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, а также новыми вспышками COVID-19 в стране. В Америке было реализовано 1 млн 006 тыс. автомобилей – на 15,8% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в ноябре снизились на 16,4% до 915,9 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 317,2 тыс. единиц (-18,1%). В Южной Америке местные дилеры продали 187,1 тыс. автомобилей, что на 24,5% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (348,1 тыс. шт., -14,5%), Корею (140,5 тыс. шт., -16,6%) и Канаду (116,9 тыс. шт., -9,2%).

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