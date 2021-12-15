Acura выпустит первый электромобиль в 2024 году

Премиальная марка Acura не будет следовать по стопам материнской компании Honda в том, что касается электрификации модельного ряда, и сосредоточится на скорейшем создании полностью электрической линейки, минуя переходную фазу гибридных автомобилей. По плану, уже к 2030 году половина продаваемых автомобилей Acura должны иметь чисто электрические силовые установки, пишет портал Motor.ru.

Главная цель Acura – перейти к производству и увеличению процента продаж электромобилей быстрее, чем Honda, сообщил помощник вице-президента бренда по национальным продажам Эмиль Коркор.

При этом последней новинкой от Acura стал не электрокар: марка вернула к жизни историческое название Integra, показав прототип спортивного лифтбека с турбомотором от Civic Si, механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. Как объясняет Коркор, это часть плана: возрожденная Integra поможет взрастить новое поколение поклонников бренда, которые будут готовы перейти с ним «в новую эру электрификации».

Первый электромобиль Acura дебютирует в 2024 году и, вероятно, будет представлять собой «зеленый» кроссовер. Основой для него станет платформа Ultium концерна General Motors, на которой также построены Hummer EV и Cadillac Lyriq. Сама Acura сконцентрируется на внешности и оформлении интерьера новинки.

Acura планирует продавать по 30 тыс. электрокроссоверов в год, причем свою версию модели будет отдельно реализовывать Honda.

А как развивается рынок электромобилей в России? Вся информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Acura