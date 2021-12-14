Rolls-Royce представил внедорожники Cullinan в стиле ночной Москвы

Компания Rolls-Royce Motor Cars Moscow в рамках программы индивидуализации Bespoke представила коллекцию Cullinan «Black & Bright», в которую вошли пять Black Badge Cullinan в уникальном дизайне, вдохновленном атмосферой московских ночей. Коллекция создана эксклюзивно для российских клиентов и продолжит историю успеха коллекции Wraith «Black & Bright», которая дебютировала два года назад, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Лимитированная коллекция, доступная эксклюзивно в салоне Rolls-Royce Motor Cars Moscow в гостинице «Украина», включает пять автомобилей в уникальных оттенках: это голубой Turchese, оранжевый Orange metallic, фиолетовый Twilight Purple, желтый Forge Yellow и красный Magma Red. Салон Black Badge Cullinan озаряет яркая вариация знаменитого звездного неба. В каждом автомобиле звезды загораются разноцветными огнями – красным, оранжевым, желтым, фиолетовым и голубым, – перекликаясь с оттенком кузова и контрастными деталями в салоне.

Особо стоит отметить дизайн передней панели из технического карбона с цветной отделкой в тон кузова – рисунок, выполненный вручную мастерами Rolls-Royce Bespoke, вдохновлен современными трендами в архитектуре, а узор карбонового плетения из повторяющихся геометрических форм создает трехмерный эффект. Пороги автомобиля украшают декоративные накладки с названием коллекции: «Black and Bright. Создано специально для Rolls-Royce Motor Cars Moscow».

Rolls-Royce Black Badge Cullinan разработан на основе алюминиевой пространственной рамы, которая позволяет оснащать автомобиль системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса. Под капотом внедорожника устанавливается двигатель V12 объемом 6,75 л, который теперь обеспечивает увеличенную мощность (600 л.с.) и крутящий момент (900 НМ). Трансмиссия и ходовая часть также были изменены для улучшения динамических характеристик.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке более 200 автомобилей (+4%), установив новый рекорд продаж второй год подряд. Таким образом, Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. Как отмечается, драйверами роста стали внедорожник Cullinan и модели Black Badge. Также неизменным спросом пользуется флагманская модель Phantom. Вслед за российской премьерой нового Rolls-Royce Ghost в октябре прошлого года, в 2021-м марка начала первые поставки новинки на российский рынок.

А какие новинки в сегменте премиальных и массовых марок можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Rolls-Royce