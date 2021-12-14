АВТОВАЗ запатентовал товарный знак Aura

АВТОВАЗ запатентовал новое наименование «ЛАДА Аура» (LADA Aura). Соответствующий товарный знак появился в базе Роспатента. Имя могут закрепить как за новой моделью LADA, так и за фирменными запчастями, игрушечными машинами или каким-либо девайсом, пишет портал Daily-Motor.ru.

Как известно, регистрация товарного знака не гарантирует, что его когда-либо будут использовать. Наименованием LADA Aura компания АВТОВАЗ сможет распоряжаться на свое усмотрение в течение 10 лет с момента подачи заявки – до 12 ноября 2030 года.

На сегодняшний день требования тольяттинского автопроизводителя к неймингу для своих моделей довольно сложны. Так, например, название должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом LADA, иметь 2-3 слога и на конце букву «А». Кроме того, в слове должно быть понятное ударение, которое не позволит путать его произношение, а также имя должно легко как писаться и читаться на кириллице, так и на латинице.

В конце прошлого года АВТОВАЗ подал заявки на регистрацию названий: Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. На данный момент из них одобрено Роспатентом только два – это Avira и Aura.

Сейчас в копилке российской компании имеется несколько других наименований, которые потенциально бренд LADA может использовать в названиях своих моделей: это Fortuna, Svoboda, Quanta и Slavia. Впрочем, последнее имя уже занято другим автопроизводителем – компанией Skoda, которая использовала его в своем новом бюджетном седане для рынков развивающихся стран.

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской Lada и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, в ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

В каких автосалонах России представлены новые автомобили LADA, можно проверить здесь.

Фото: Daily-Motor.ru