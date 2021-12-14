90% продаваемых автомобилей в Москве – с автоматической трансмиссией | АВТОСТАТ

90% продаваемых автомобилей в Москве – с автоматической трансмиссией

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90% продаваемых автомобилей в Москве – с автоматической трансмиссией

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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9 из 10 автомобилей, которые покупают жители Москвы, имеют автоматическую трансмиссию (АТ)*. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав структуру рынка новых легковых машин в различных регионах РФ.

При этом доля АТ в 90% еще не максимальный показатель в стране. Так, в Приморском крае на долю новых автомобилей с «автоматами» приходится 91% от общего объема реализации. Таким образом, Москва по этому показателю находится на втором месте.

В соседнем Подмосковье рыночная доля АТ составляет 84%, в Санкт-Петербурге – 83%. Также в этом плане стоит отметить Хабаровский край (82%) и Сахалин (80%). Напомним, что в среднем по России доля продаж новых легковых машин, оснащенных автоматической трансмиссией, равна 66%.

Найти автомобили с АТ (и не только) – в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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