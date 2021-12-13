Hyundai Tucson получил «внедорожную» версию XRT

Компания Hyundai представила «внедорожную» версию кроссовера Tucson последнего поколения – исполнение XRT. Новинка будет доступна только на рынке США, пишет газета «Коммерсант».

Автомобиль получил обвес кузова из неокрашенного пластика, накладки на передний и задний бампера, особые по дизайну 19-дюймовые колеса, затемненную оптику. В оснащение включены багажные рейлинги на крышу, подножки и фаркоп. Салон Tucson XRT отличается полностью черной отделкой.

Новая модификация доступна со 190-сильным 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Стоимость Tucson XRT составляет от 32625 до 34 125 долларов, что по текущему курсу соответствует 2,4–2,5 млн рублей.

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Фото: Hyundai