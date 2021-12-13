Hyundai Tucson получил «внедорожную» версию XRT | АВТОСТАТ

Hyundai Tucson получил «внедорожную» версию XRT

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Hyundai Tucson получил «внедорожную» версию XRT

Импорт транспортных средств в Россию в 2021 году
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Компания Hyundai представила «внедорожную» версию кроссовера Tucson последнего поколения – исполнение XRT. Новинка будет доступна только на рынке США, пишет газета «Коммерсант».

Автомобиль получил обвес кузова из неокрашенного пластика, накладки на передний и задний бампера, особые по дизайну 19-дюймовые колеса, затемненную оптику. В оснащение включены багажные рейлинги на крышу, подножки и фаркоп. Салон Tucson XRT отличается полностью черной отделкой.

Новая модификация доступна со 190-сильным 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Стоимость Tucson XRT составляет от 32625 до 34 125 долларов, что по текущему курсу соответствует 2,4–2,5 млн рублей.

Быстро узнать стоимость нового Hyundai Tucson на российском рынке (обычной, не внедорожной версии) - можно на сайте «Цена авто». 

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: сшавнедорожникиsuvспецверсиикроссоверыhyundaihyundai tucson

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