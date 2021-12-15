Авторынок Германии в ноябре 2021 года продолжил падение

Авторынок Германии в ноябре сократился на 31,7% и составил 198258 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, что обусловлено постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 394 тыс. 502 единицы (-8,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 28561 машину (-42,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 37,4% до 20586 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 16738 автомобилей (-31,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Opel (13063 шт., -28,8%) и Audi (10548 шт., -44,9%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.