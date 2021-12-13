ГК «КЛЮЧАВТО» приобретет компанию «РОЛЬФ»

ГК «КЛЮЧАВТО» объявила о подписании юридически обязывающей документации по приобретению 100% акций АО «РОЛЬФ». Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований. В результате сделки и последующего объединения компаний, АО «РОЛЬФ» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» с сохранением действующих контрактов с автопроизводителями и полным выполнением текущих обязательств АО «РОЛЬФ» перед поставщиками, клиентами и кредиторами, сообщает пресс-служба дилера. Сделка будет профинансирована собственными средствами ГК «КЛЮЧАВТО» и долгосрочным кредитом, предоставляемым АО «Альфа-Банк».

Как отмечается, сделка позволит объединенной компании «СБСВ-КЛЮЧАВТО» повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения транспарентности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.

Учитывая высокую комплиментарность двух бизнесов, ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» ожидает получения существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе за счет роста объемов продаж ввиду расширения портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

АО «РОЛЬФ» – крупнейший дилерский холдинг России по суммарной выручке, продажам новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Портфель брендов «РОЛЬФ» включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. С 2007 года компания развивает продажи автомобилей с пробегом как независимое направление бизнеса. Автомобили с пробегом представлены во всех дилерских центрах компании, включая два крупнейших специализированных мегамолла автомобилей с пробегом «РОЛЬФ Северо-Запад» и «РОЛЬФ Юго-Восток».

ГК «КЛЮЧАВТО» – крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей в России. Компания является официальным дилером 30 автомобильных брендов, таких как Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Datsun, Ford, Fuso, Geely, Genesis, Haval, Hino, Hyundai, Infiniti, Jaguar, KAMAZ, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Van, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. В 2021 году ГК «КЛЮЧАВТО» приобрела активы групп «Инчкейп» и «Евразии». Дилерская сеть компании насчитывает 108 автосалонов в 19 городах 15 регионов РФ, включая: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Воронеж, Белгород, Курск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Горячий Ключ, Новороссийск.

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