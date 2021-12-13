КАМАЗ рассказал о планах на 2022 год

КАМАЗ в 2022 году планирует реализовать порядка 44 тыс. грузовиков полной массой 14-40 тонн, из них 38 тысяч на российском и 6 тысяч – на экспортном рынке. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Рустам Шамсутдинов, добавив, что в нынешнем году в общей сложности будет продано не менее 42 тысяч «КАМАЗов». По его словам, автопроизводитель сейчас ощущает больше проблем в логистике, чем непосредственно в обеспеченности производства компонентами, пишет агентство «Финмаркет».

В свою очередь, заместитель генерального директора КАМАЗа по закупкам Равиль Ибрагимов подчеркнул, что несмотря на пандемию, дефицит электронных компонентов, рост цен на металл и материалы, логистические проблемы, КАМАЗу удается работать в плановом режиме, не допуская сбоев в производстве. Так, в 2021 году компания сможет увеличить показатели по выпуску автомобилей на 10%, в следующем году эта цифра должна вырасти до 18%. На 6% увеличился объем поставленных автобусов, в 2022 году ожидается рост еще на 2%. На 29% планируется увеличить поставку электробусов – до 450 единиц.

Между тем, уже к 2023 году на КАМАЗе прекратится выпуск автомобилей поколения К4. Это связано, в первую очередь, с концепцией импортозамещения и необходимостью перехода на автокомпоненты отечественного производства. Значительно сократится выпуск автомобилей К3, рассказал заместитель главного конструктора КАМАЗа – главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков. Что касается линейки грузовиков последнего поколения, то она расширяется. В том числе, за счет новинок самосвальной техники. К примеру, сегодня завершаются эксплуатационные испытания автомобилей КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, которых у КАМАЗа раньше не было. По словам Андрея Савинкова, уже через год эти самосвалы появятся в продаже. В целом до конца декабря 2021 года будет собрано около 1700 автомобилей поколения К5.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2022 года КАМАЗ начнет продажи новой малотоннажной модели «Компас». В сдаточном корпусе организовано компактное восьмипостовое конвейерное производство грузовиков «Компас», ежедневно выпускается по два-три автомобиля, но темп сборки будет наращиваться в зависимости от продаж. Уже собрано несколько десятков машин, часть из них передана заводам-изготовителям спецтехники на застройку установок. На начальном этапе новинка будет доступна только в Московском регионе, поскольку он самый емкий, удобен в получении обратной связи и обеспечении запчастями, сервисом, поддержкой.

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Фото: КАМАЗ