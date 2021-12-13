Илон Маск продолжает избавляться от акций Tesla

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск вновь сократил свою долю в производителе электромобилей, продав в четверг акции еще почти на 1 млрд долларов. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, он продал еще 934091 акцию Tesla примерно за 963,2 млн долларов. Глава Tesla также реализовал опционы на покупку 2,17 млн акций по цене 6,24 доллара за бумагу, пишет агентство «Интерфакс».

С 23 ноября глава Tesla продал акции в два транша, первый из которых – 2 декабря. В прошлом месяце он продавал бумаги более активными темпами. С 8 ноября, когда Илон Маск разместил опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети. В результате он реализовал уже порядка 11,03 млн бумаг на общую сумму 11,82 млрд долларов.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в 200 млрд долларов, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в 21 млрд долларов. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили рекордные 13,75 млрд долларов. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2020 году, следует из финансовой отчетности компании. Наибольший объем продаж из четырех моделей Tesla в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla выпустила почти 229 тыс. таких электромобилей.

В третьем квартале 2021 года Tesla поставила 241,3 тыс. машин – это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук. Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

Добавим также, что ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

А как развивается рынок электромобилей в нашей стране? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Tesla