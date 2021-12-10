Haval рассказал о судьбе рамного внедорожника H9 в России

Компания Haval рассказала о судьбе рамного внедорожника H9 на российском рынке, чье производство в Поднебесной может быть завершено уже в конце нынешнего года. Таким образом китайский автоконцерн решил перенаправить производственные мощности на выпуск более популярных и дорогих моделей Tank 300 и 500.

А вот в России внедорожник H9 продолжат выпускать еще как минимум год, сообщили порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе китайской марки. При этом в компании отметили, что Haval H9 имеет высокий спрос на российском рынке: за десять месяцев 2021 года покупателей нашли 2697 автомобилей этой модели. Однако со временем Haval H9, вероятно, тоже уступит место Tank 300 в России, ведь «трехсотый» в нашу страну уже привозили, и, по данным источников, в 2023 году внедорожник начнут выпускать на заводе в Туле.

Рамный внедорожник Haval H9 доступен на российском рынке с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 218 л.с., а также со 190-сильным дизельным агрегатом аналогичного рабочего объема. Оба мотора работают с 8-диапазонным «автоматом». Стоимость модели составляет от 2 млн 959 тыс. рублей до 3 млн 359 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Между тем, в Китае рамный внедорожник H9 пережил обновление только нынешним летом. У автомобиля изменилась передняя часть кузова: прежнюю радиаторную решетку с горизонтальными ламелями заменили на новую с вертикально расположенными планками. Кроме того, Haval H9 обзавелся новым передним бампером с иными блоками противотуманных фар.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в следующем году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval