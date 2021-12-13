Стали известны двигатели для нового Kia Sportage в России

Компания Kia сертифицировала в России кроссовер Sportage нового, пятого поколения, который поступит в продажу в первой половине 2022 года.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, моторная гамма нового Kia Sportage в нашей стране будет включать два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2,0 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage будет доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.

На российском рынке новый Kia Sportage будет представлен с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением, колесная база увеличилась на 85 мм, а длина – на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) – от 1660 до 1680 мм.

Напомним, европейская версия нового поколения кроссовера Kia Sportage была представлена в сентябре этого года. Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.

Нынешний Kia Sportage доступен в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, развивающими 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или с «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 892 тыс. 900 рублей.

Наличие всех новых автомобилей Kia у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Kia