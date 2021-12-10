Chery Tiggo 8 Pro получил новую топ-версию в России

Российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro c новым топовым пакетом оснащения Ultimate, который предлагается в комплектации Prestige в дополнении с доступными ранее пакетами Speedline и Dreamline.

Как сообщает пресс-служба Chery, автомобиль в исполнении Ultimate включает в себя широкий список оборудования Dreamline и дополняется пакетом ассистентов безопасности и активной помощи на дороге, среди которых: адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистент удержания в полосе (LKA), система помощи при движении в пробках (TJA/ICA), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автономного экстренного торможения (AEB), система распознавания дорожных знаков (SLA), предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC). Стоимость Chery Tiggo 8 Pro Ultimate c учетом максимальных выгод по маркетинговым программам Trade-in и «Семейный автомобиль Chery» составляет 2 млн 319 тыс. 900 рублей.

Пакет Dreamline на позицию выше пакета Speedline и включает в себя темно-коричневый цвет отделки сидений, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сидения и зеркал, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 градусов с камерами HD, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей с диагональю экрана 8 дюймов для управления комфортом и климатом в салоне автомобиля, 8 музыкальных динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя, позволяющую экономить топливо в момент эксплуатации автомобиля, хромированную отделку педалей и др. Стоимость Chery Tiggo 8 Pro Dreamline c учетом максимальных выгод по маркетинговым программам Trade-in и «Семейный автомобиль Chery» составляет 2 млн 219 тыс. 900 рублей.

Выбирая семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro с оборудованием пакета Speedline, покупатель расширяет список оснащения комплектации Prestige, получая стильный интерьер, противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель с диагональю экрана 12.3 дюймов и аналогичных размеров экран системы мультимедиа. Стоимость Chery Tiggo 8 Pro Speedline c учетом максимальных выгод по маркетинговым программам Trade-in и «Семейный автомобиль Chery» составляет 2 млн 069 тыс. 900 рублей.

В базовое оснашение комплектации Prestige входят 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камеру заднего вида с системой динамической размётки, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 градусов с HD-камерами, шесть подушек безопасности, салон чёрного цвета из высококачественной экокожи, полный зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, газовые упоры капота, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровую панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с ёмкостным сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов и сенсорную панель управления климатом в салоне, комплекс систем безопасности ESP Bosch 9.3, датчики давления в шинах и др. Стоимость Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Prestige с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам составляет 1 млн 869 тыс. 900 рублей.

Силовой агрегат для семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Prestige представлен бензиновым двигателем 2.0 Turbo мощностью 170 л.с. в сочетании с вариатором CVT9. Кроссовер в исполнении Speedline, Dreamline или Ultimate оснащается более мощным и динамичным силовым агрегатом – турбированным бензиновым двигателем 1.6 TGDI (186 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Разгон до 100 км/ч у Tiggo 8 Pro c данным силовым агрегатом и трансмиссией занимает 8,9 секунд.

Какие модели могут появиться на российском рынке в 2022 году? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».

Фото: Chery