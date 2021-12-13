«Аутокомпонент Инжиниринг-3» модернизирует производство деталей интерьера

Тольяттинская компания «Аутокомпонент Инжиниринг-3» получила льготный займ от Фонда развития промышленности (ФРП) на организацию производства пластиковых деталей отделки салона для автомобилей LADA, Aurus, ГАЗ и УАЗ.

Как пишет паблик «Русский автомобиль», сумма кредита составляет 416,4 млн рублей, его условия не уточняются, однако ФРП предоставляет займы предприятиям под 1-3% годовых. На новой производственной площадке будет налажена покраска не менее 4,5 млн изделий в год: внутренних и наружных дверных ручек, ложемента (подкладок) багажника, крыши, панели радиоприемника, щитков панели приборов. В настоящий момент все эти изделия изготавливаются с использованием ручных операций. Проект предполагает автоматизацию производства и повышение качества выпускаемой продукции.

А какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Drom.ru