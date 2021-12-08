Обновленный минивэн GAC GN8 появился у российских дилеров

Обновленный минивэн GAC GN8 скоро начнут продавать в России. Первый экземпляр выставлен в дилерском центре «Обухов» в Москве.

Как пишет портал «Китайские автомобили», такие машины легко отличить по крупной решетке радиатора с вертикальными ламелями и коромыслообразной окантовке переднего бампера. Напомним, у актуального для России минивэна решетка состоит из четырех горизонтальных планок, и она гораздо компактнее. А бампер украшен не массивным декоративным элементом, а двумя небольшими хромированными акцентами. Салон GAC GN8 остался без изменений.

Не исключено, что минивэн GN8 с рестайлинговым экстерьером могут предложить в качестве очередной модификации – в этом случае их количество увеличится с нынешних трех до четырех. Наверняка новая комплектация станет наиболее дорогой, однако подтверждения этому пока нет. Напомним, в настоящее время минивэн GAC GN8 предлагается в трех комплектациях: Luxe (2 млн 699 тыс. руб.), Prestige (3 млн 099 тыс. руб.) и Premium (3 млн 499 тыс. руб.).

Полноразмерный минивэн премиум-класса GAC GN8 оснащен тремя рядами сидений и семью посадочными местами, а третий ряд сидений выполнен в виде трехместного дивана. На втором ряду установлены два отдельных кресла с функцией массажа, регулируемыми подставками для ног с электроприводом, а также регулируемым обогревом и вентиляцией с тремя режимами интенсивности.

В оснащение GAC GN8 также входят трехзонный климат-контроль, два панорамных люка в крыше, боковые сдвижные двери с электроприводом и развлекательная система для пассажиров заднего ряда. Кроме того, в GN8 предусмотрены сиденье с функцией памяти, система кругового обзора, матричные фары, поддержка Apple CarPlay, функция бесключевого доступа и др.

Набор систем безопасности включает антипробуксовочную систему (TCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения фронтального столкновения (FCW), систему активного торможения (AEB), систему предупреждения о сходе с полосы (LDW), панорамное изображение с камер с углом обзора 360 градусов и автоматический парктроник. В автомобиле предусмотрены функции безопасного вождения с использованием системы 9-го поколения ESP 9.1 от Bosch.

Под капотом GAC GN8 установлен 2,0-литровый двигатель мощностью в 190 л.с. с турбонаддувом, работающий в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Расход топлива на 100 км составляет всего 8,9 л. Автомобиль оснащен независимой системой подвески, системой адаптации к дорожному покрытию и амортизации на неровных дорогах.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Китайские автомобили»