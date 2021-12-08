КАМАЗ создал фирму для производства электромобилей «Кама»

КАМАЗ создал для проекта компактного городского электромобиля «Кама» новое юридическое лицо – АО «Кама». Уставной капитал компании составляет 720 млн рублей, генеральным директором указан бывший менеджер блока развития перспективных проектов КАМАЗа Игорь Поваразднюк. Cовладельцем проекта стал российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян, пишет газета «Ведомости».

«Кама» – это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и КАМАЗа. Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Между тем, недавно в Сколково состоялась презентация перспективного электрокара для инвесторов, в ходе которой были уточнены технические характеристики модели.

Оказалось, что серийный электрокар будет мощнее прототипа, дебютировавшего в 2020 году: отдача электромотора составит 150 л.с. против 109 л.с. у концепта «Кама-1». Электромотор питает батарея (у прототипа ее емкость составляла 33 киловатт-часа), одного заряда которой хватает на 450 км. Максимальная скорость сити-кара – 150 км/ч.

Появилась и информация о габаритах автомобиля: в длину он достигает 4,4 м, в ширину – 1,8 м, а в высоту – 1,66 м. Снаряженная масса равна 1690 кг. Для сравнения, длина предсерийного прототипа «Кама-1» составляла 3,4 м, а заявленный запас хода был на уровне 250 км.

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин уточнил, что речь идет о совершенно новом электромобиле «Кама», который не стоит путать с концептом «Кама-1». По данным источников, модели могут достаться лишь отдельные элементы конструкции и наработки от прошлогоднего прототипа.

Как сообщалось ранее, КАМАЗ обсуждает запуск нового завода в России по производству легковых электромобилей «Кама» в 2024-2025 году. При этом платформа «Кама-1» может лечь в основу целой линейки электрических машин с разными типами кузова.

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Фото: КАМАЗ