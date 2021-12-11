Новый Nissan Pathfinder доберется до России в начале 2022 года

Внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, производство которого для российского рынка с ноября ведется на заводе Nissan в США, поступит в продажу в конце зимы. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки.

Новый Nissan Pathfinder будет поставляться в Россию в четырех комплектациях, при этом во всех вариантах будут доступны система интеллектуального полного привода, 7-позиционный селектор режимов вождения, 7 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электроподогрев лобового стекла, руля и сидений, система Nissan Connect Services и др.

Дизайн нового Nissan Pathfinder отличают трехсекционная решетка радиатора V-motion, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Полностью светодиодные фары включают в себя секцию дневных ходовых огней зауженной формы, а обтекаемый дизайн задней стойки позволяет применять комбинацию двух оттенков краски на кузове – такое решение предлагается на модели впервые. Широкие задние светодиодные фары отличаются меньшими размерами, чем у предыдущей версии. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

Новый салон может иметь восьмиместную или семиместную компоновку с капитанскими креслами в сочетании с портативной консолью между ними. В оснащение автомобиля войдут новый проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюйма, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPilot Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360. В зависимости от комплектации новый Nissan Pathfinder может быть двухцветным, иметь панорамную крышу с люком, салонное зеркало с проекцией с камеры заднего вида, беспроводную зарядку для телефона, премиальную аудиосистему Bose с 11 динамиками и др.

На автомобиле установлен V-образный 6-цилиндровый двигатель с системой прямого впрыска объемом 3,5 л мощностью 284 л.с. и крутящим моментом 259 Нм, который сочетается с новой 9-ступенчатой АКП. Полноприводные версии Pathfinder оснащены новой интеллектуальной системой полного привода с 7-позиционным селекторным переключателем с двумя режимами – Drive и Terrain.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Nissan