АВТОВАЗ сокращает производство LADA Vesta из-за временных простоев

Завод «ЛАДА Ижевск», где выпускается флагманское семейство LADA Vesta, приостановил работу вечером 8 декабря и в ночь на 9-е. Также на предприятии отменены две дополнительные смены 10 декабря и одна 11-го, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Как отмечается, до этого завод «ЛАДА Ижевск» оставался единственной сборочной площадкой АВТОВАЗа, которая работала без перебоев, – основной конвейер в Тольятти последние полгода простаивал почти каждую неделю. Благодаря этому LADA Vesta ижевского производства в августе вышла на первое место на российском авторынке и сохраняет эту позицию вот уже четыре месяца.

Напомним, о том, что «ЛАДА Ижевск» испытывает нехватку комплектующих для сборки Vesta, стало известно еще в начале месяца: тогда сообщалось, что с конвейера ижевского предприятия сходят автомобили в «пустых» или «полупустых» версиях, то есть в начальном уровне оснащения. Кроме того, в ноябре АВТОВАЗ приостановил прием дилерских заказов на топ-версии Vesta — седан Cross и универсал SW Cross, а также комплектации мультимедийным комплексом Enjoy Pro, которая вернется на конвейер не раньше января 2022 года.

Между тем, завод «ЛАДА Ижевск» ведет подготовку к серийному производству рестайлинговой LADA Vesta FL. Однако, по данным источников, из-за того, что в обновленной «Весте» стало больше электроники, начало массового производства новинки может быть отложено на более поздний срок, учитывая сохраняющийся дефицит по данным позициям.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, чей конвейер в Тольятти работает с перебоями с июня текущего года, в декабре вводит дополнительные рабочие субботы. Так, 4 и 11 декабря сборочные линии LADA Niva и В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, работают в дневную смену продолжительностью 8 часов.

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ