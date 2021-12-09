Haval представил внедорожник Dargo, который появится в России

В рамках автосалона Jeddah Motor Show в Саудовской Аравии состоялась мировая премьера внедорожника Haval Dargo, который уже год продается на китайском рынке под названием Big Dog. Первым зарубежным рынком для модели станет именно Саудовская Аравия, после чего новинка также появится в Ираке, Чили, России, Украине и других странах. Ранее стало известно, что в России Haval Dargo уже проходит сертификационные испытания. Более того, на заводе Haval в Тульской области даже были выпущены предсерийные экземпляры автомобиля.

Как пишет портал «Китайские автомобили», предназначенный для зарубежья внедорожник получил корректировки внешнего вида. Экстерьер Haval Dargo теперь ссылается на Great Wall Poer – это заметно по трапециевидной решетке радиатора, а фары внедорожника несколько изменились и теперь вплотную прилегают к линии решетки. Передний бампер получил более грубые формы, да и задний также подкорректирован. Данные изменения выглядят точечными, однако имеют одну четкую тенденцию – удешевление. Отсутствие хромированных акцентов и более простые формы делают внешний вид Dargo менее харизматичным.

Ожидается, что салон экспортной версии Dargo останется таким же. При этом не исключено, что интерьер внедорожника могут также незначительно упростить.

По предварительным данным, в России Haval Dargo будет предложен со «старшим» турбомотором объемом 2,0 литра, в оригинале выдающим 211 л.с. и работающим в паре с вариатором. В Китае такие версии – исключительно полноприводные. Для нашей страны двигатель, вероятно, дефорсируют до 200 л.с. для попадания в более комфортный налоговый коридор.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Haval реализовали 4909 автомобилей, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордные темпы роста продаж Haval за все время присутствия на российском рынке, что стало возможно, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 34765 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

О новом Haval Dargo и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Haval