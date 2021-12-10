FAW рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания FAW во второй половине 2022 году планирует вывести на российский рынок сразу две модели. Новый седан D класса Bestune B70 будет доступен в России в четырех комплектациях с двигателями 1,5 или 2,0 литра. Новый кроссовер Т55 также предполагается выпустить в четырех комплектациях с мотором 1,5 литра. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по продажам и техническому обслуживанию FAW в России Сергей Ворновский.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40. Уже 14 декабря в России будет представлен новый среднеразмерный кроссовер Bestune T77, который призван еще больше укрепить позиции FAW в нашей стране.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 2986 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: FAW