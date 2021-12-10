Infiniti не намерен полностью переходить на электромобили

Представленная недавно стратегия Nissan Ambition 2030, которая подразумевает интенсивную электрификацию, распространяется и на дочернюю марку Infiniti. Но в премиум-подразделении решили уточнить свою роль в этой стратегии. Заявлено, что к 2030 году большинство продаваемых автомобилей Infiniti будут электрическими. Компания делает ставку на батарейные модели, но все же оставит покупателям выбор силовой установки, пишет издание «Авторевю».

Сейчас в гамме бренда Infiniti нет ни одного электромобиля, хотя за последние годы компания показала несколько электрических концепт-каров и объявляла о скором выходе серийной модели. Даже к публикации новой стратегии подготовлены лишь тизеры, которые дают совсем поверхностное представление о будущих автомобилях Infiniti. Три засвеченные машины – это седан, некое кросс-купе и полноценный кроссовер. Точные сроки реализации этих проектов пока не названы.

А какие модели Infiniti и по какой цене представлены на российском рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Infiniti