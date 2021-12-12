Британский авторынок в ноябре 2021 года вышел «в плюс»

Британский авторынок в ноябре увеличился на 1,7% и составил 115706 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре 2020-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Показательно, что по сравнению с «доковидным» 2019 годом нынешний результат оказался на 31,3% хуже. По итогам 11 месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 538 тыс. 585 единиц (+2,7%). Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в следующем году, когда будет реализовано порядка 1,96 млн новых машин, при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал BMW, реализовавший 9018 автомобилей (-7,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 8634 машины (-14,5%). Третий результат показала Audi – 7358 проданных автомобилей (-13,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (7329 шт., -6,3%) и местный Vauxhall (7015 шт., -10,4%).

Автомобили этих и других марок можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.