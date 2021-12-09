Российский авторынок в ноябре 2021 года занял второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в ноябре продолжил двузначное падения, тем не менее сохранил второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 198258 машин (-31,7%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, без учета Mercedes-Benz и BMW, в ноябре составили 125466 единиц (-20,4%).

Третий результат показала Франция – 121995 автомобиль, что на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Великобритания с показателем 115706 реализованных машин (+1,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре 2020-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 24,6% до 104478 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в ноябре сократился на 12,3% и составил 66399 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), из-за дефицита автомобилей на сегодняшний день у дилеров сформировался лист ожидания из более 100 тыс. клиентов, которые смогут совершить покупку уже в следующем году.

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