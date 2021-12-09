Дилеры ожидают сохранения дефицита на авторынке в 2022 году

Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет. Об этом агентству «Прайм» заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Напомним, нехватка машин возникла еще летом прошлого года, после простоев на российских автозаводах и приостановки поставок импортных иномарок в период локдауна. Осенью ситуация с наличием автомобилей у дилеров стала понемногу выправляться, однако впоследствии отрасль столкнулась с новой проблемой – нехваткой полупроводников, из-за которой автопроизводители вынуждены сокращать объемы выпуска по всему миру.

«Одним из основных факторов, влияющих на состояние рынка в 2021 году, несомненно, был дефицит автомобилей по большинству брендов. Отложенный спрос, безусловно, сократился, но по некоторым маркам по-прежнему сохраняется повышенный интерес клиентов к самым популярным и востребованным моделям. Если декабрь не преподнесет сюрпризов, то я рассчитываю на итоговую цифру по году около 1 млн 649 тыс. 800 единиц», – говорит руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Алексей Шибаков.

Наличие всех новых автомобилей у официальных дилеров можно проверить здесь.

Фото: АВТОСТАТ