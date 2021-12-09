Hyundai прогнозирует рост российского авторынка в 2022 году на 3%

Компания Hyundai прогнозирует, что российский авторынок по итогам 2021 года может вырасти на 3-4%, до 1,65 - 1,67 млн машин. А в следующем году рост составит 3%, до 1,7 - 1,72 млн штук. Об этом агентству «ТАСС» сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. По его мнению, значительного улучшения ситуации с поставками электронных компонентов в начале 2022 года не ожидается, однако во втором полугодии ситуация может измениться в лучшую сторону, что приведет к росту продаж автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Hyundai реализовали 14395 автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 159740 машин (+9%).

А.Калицев также заявил, что Hyundai не поддерживает позицию Минпромторга РФ, которое предложило на продлевать нулевую пошлину на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Мы, как производитель, который планирует запускать очень много электромашин, заинтересованы в продлении льготного режима», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ». По его словам, Hyundai рассчитывает на продление нулевой пошлины, а также на то, что Минпромторг не будет повышать ставки утилизационного сбора на электромобили. Ранее в ноябре был опубликован проект постановления, согласно которому Минпромторг РФ предлагает повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четыре раза для подержанных.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Хендэ Мотор СНГ» в середине 2022 года привезет в Россию электрокар Ioniq 5. Кроме того, в 2023 году планируется представить на российском рынке электрокар Genesis (премиальный бренд Hyundai), однако о какой именно модели идет речь, в компании не уточняют. На сегодняшний день у Genesis есть только один серийный электрокар – купеобразный кроссовер под названием GV60, чья мировая премьера состоялась минувшим летом. Также на прошедшем недавно автосалоне в Гуанчжоу компания Genesis представила электрическую версию кроссовера GV70.

А как в целом развивается в нашей стране рынок электромобилей? Какие марки и модели представлены на нем? Что говорят эксперты о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка? Вся эта информация содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai