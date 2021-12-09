Сколько «китайцев» в России?

На территории Российской Федерации зарегистрировано чуть менее 1 млн транспортных средств китайских марок (на середину 2021 года). Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», отмечая при этом, что на их долю приходится всего лишь 1,6% от общего количества (почти 60 млн шт.).

Если быть точным, то парк транспортных средств китайских брендов в нашей стране составляет 968,7 тыс. единиц. Почти три четверти (74,2%) его принадлежит легковым автомобилям, которых насчитывается 719 тыс. экземпляров.

Примерно каждый десятый (9,8%) «китаец» в России представлен мотоциклом (94,9 тыс. шт.), а практически каждый одиннадцатый (8,9%) – грузовым автомобилем (86 тыс. шт.).

Доля прицепов и полуприцепов из КНР составляет 3,3% (31,8 тыс. шт.), LCV – 2,4% (23,7 тыс. шт.), автобусов – 1,4% (13,3 тыс. шт.).

Как уже ранее сообщали эксперты агентства «АВТОСТАТ», продажи новых китайских автомобилей в России установили исторический рекорд. В связи с этим, на начало 2022 года парк транспортных средств из Китая перевалит за 1 млн единиц.

О нюансах и стоимости владения китайским (и не только) автомобилем могут рассказать наши эксперты в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Day, которая состоится 15 декабря. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке.

Фото: Haval