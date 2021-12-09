Москва выделила 130 млн рублей на зарядные станции для электромобилей

Московские власти выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Отмечается, что важным преимуществом новых зарядных станций является возможность зарядить электромобиль за 20 минут.

На сегодняшний день в столице работают 109 зарядных станций, из них 42 (порядка 40%) соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сообщает агентство «РИА Новости». Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить еще 50 современных ЭЗС до конца 2022 года, всего в планах – размещение 600 станций к 2023 году.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в 8,5 раза – с 235 в конце 2015 года до порядка 2 тысяч в конце 2021 года. Это произошло во многом благодаря ряду стимулирующих мер для развития электротранспорта, принятых правительством города в последние годы. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС. Кроме того, для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля – в кредит или в лизинг – размер субсидии увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В принятой недавно правительством РФ концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года отмечается, что создание разветвленной сети зарядных устройств является необходимым условием для более активного использования электротранспорта. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, где до 2024 года начнется формирование такой инфраструктуры. В первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Севастополь и города Крыма, а также на автомагистралях М-4 «Дон», М-12 «Москва – Казань» и «Таврида». Кроме того, будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч.

«В России еще не вошло в моду новое западное и восточное веяние – умение считать стоимость владения автомобилем. На электромобиль денежные затраты ниже в 4-5 раз, если сложить все расходы на заправки, налоги, сервис и разделить на цену 1 км пути. Мало кто об этом знает и задумывается. А те, кто задумался, сдерживаются мыслью: «А где я буду её заряжать?». Действительно, сейчас основным сдерживающим факторов в развитии спроса на электромобили является низкий уровень развития инфраструктуры. Именно в это необходимы инвестиции для популяризации электротранспорта в России – в развитие инфраструктуры и увеличение количества зарядных станций», – комментирует директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.

Какие еще факторы сдерживают развитие рынка электромобилей в нашей стране? Какие марки и модели представлены на нем уже сегодня? В каком регионе самый большой парк электромобилей? Подробная информарция об этом содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».