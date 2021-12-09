Geely в ноябре 2021 года увеличила продажи в России на 40%

Российские дилеры Geely в ноябре реализовали 2826 автомобилей, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России была продана 22479 машин китайской марки (+63%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в ноябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1181 реализованный автомобиль (+4%). Второе место по популярности занял кроссовер Geely Atlas, чьи продажи увеличились на 21% и составили 805 машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый кроссовер Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида, который поступил в продажу с 15 сентября, а по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 565 экземпляров. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долгое время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года компания Geely планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Geely KX-11, премьера которого состоялась в рамках Шанхайского автосалона в апреле этого года. Кроме того, уже в начале следующего года у российских дилеров появится переднеприводная модификация кроссовера Geely Atlas Pro в оснащении с 1,5-литровым турбированным двигателем и классическим гидромеханическим «автоматом».

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely