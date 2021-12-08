Autostat Analytiс Day подведет итоги года и назовет лидеров премии Total Cost of Ownership

15 декабря аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет финальную в этом году онлайн-встречу - конференцию Autostat Analytiс Day, на которой эксперты кратко обсудят итоги 2021 года и тренды наступающего 2022 года.

Сергей Целиков и Виктор Пушкарев (АВТОСТАТ) приведут ключевые цифры авторынка и дадут свой прогноз по дальнейшему развитию событий. Представители финансовой сферы - Владимир Шикин (НБКИ), Алла Кибизова (РН Банк), Денис Мусиенко (Тинькофф), Вячеслав Михайлов (ВТБ Лизинг) и другие (полный список спикеров смотрите на странице конференции) - предложат свое видение финансового сегмента авторынка и расскажут о возможных точках роста в 2022 году. Так, тема доклада Станислава Сухова (Frank RG) звучит следующим образом: «Чему автокредитование может поучиться у рынка ипотеки?».

Руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина поделится итогами опроса «Мнение российских автовладельцев о покупке авто с пробегом», которые ярко демонстрируют изменение потребительского поведения на рынке.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» также напомнят, как работают их актуальные цифровые продукты - Калькулятор остаточной стоимости и Калькулятор стоимости владения автомобилем - предназначенные для того, чтобы помочь человеку при покупке или продаже машины.

Кроме всего этого, в ходе онлайн-форума впервые в России состоится награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем - 2021» (ТСО*). Участники мероприятия первыми узнают, какими автомобилями выгоднее владеть в России.

Трансляция Autostat Analytiс Day начнется 15 декабря в 10.00 (время московское). Для бесплатного доступа к трансляции зарегистрируйтесь по ссылке.

* Total Cost of Ownership