Haval Jolion в ноябре впервые вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV

Российские дилеры Haval в ноябре реализовали 4909 автомобилей, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордные темпы роста продаж Haval за все время присутствия на российском рынке, что стало возможно, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 34765 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Haval на российском рынке в ноябре остается новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 2340 проданных автомобилей. В результате он впервые вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация увеличилась в 2 раза и составила 1033 машины. Замыкает тройку лидеров кроссовер Haval F7, который нашел 1016 владельцев (+94%).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval