Xiaomi построит в Пекине завод на 300 тысяч электромобилей в год | АВТОСТАТ

Xiaomi построит в Пекине завод на 300 тысяч электромобилей в год

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Xiaomi построит в Пекине завод на 300 тысяч электромобилей в год

Электрокары и гибриды в России
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Китайская компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров в производстве потребительской электроники, построит под Пекином завод по выпуску электромобилей. Производственная мощность будущего предприятия составит 300 тыс. машин в год. В комплексе с заводом возведут инженерно-исследовательский центр и административный корпус автомобильного дивизиона Xiaomi. Серийное производство электромобилей Xiaomi стартует в 2024 году, пишет «Российская газета».

Напомним, Xiaomi официально заявила о планах выхода на рынок электромобилей и беспилотного автотранспорта в начале 2021 года, а в марте компания объявила, что направит на реализацию планов 10 млрд долларов (730 млрд рублей) на следующие 10 лет. В августе Xiaomi завершила процедуру регистрации юридического лица автомобильного подразделения.

А что происходит на рынке электромобилей в нашей стране? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ». 

Фото: Istock

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайпроизводствоэлектромобилиинвестиции

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