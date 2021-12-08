Chery рассказала о новинках для России в 2022 году

Компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако что именно это будет за модель, пока не решено. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», добавив, что помимо вывода новых моделей запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Chery реализовали 32883 автомобиля, что в 3,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлерами Chery на российском рынке являются кроссовер Tiggo 7 Pro и компактный Tiggo 4.

Проверить наличие этих и других моделей Chery в салонах официальных дилеров можно здесь.

Фото: Chery