Genesis привезет в Россию электрическую модель в 2023 году

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2023 году планирует представить на российском рынке электрокар Genesis (премиальный бренд Hyundai). Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, не уточнив, о какой именно модели идет речь. Кроме того, он подтвердил, что в середине 2022 года компания Hyundai привезет в Россию электрокар Ioniq 5.

Как пишет портал Autonews.ru, на данный момент у Genesis есть только один серийный электрокар – купеобразный кроссовер под названием GV60, чья мировая премьера состоялась минувшим летом. Он построен на глобальной модульной платформе E-GMP, которая использована и для Ioniq 5. Новый GV60 отличается характерным для электромобилей профилем: купеобразный силуэт с задним спойлером и длинная колесная база с короткими свесами создают спортивный облик. На кузове GV60 практически отсутствуют выштамповки и рельефные элементы боковины. Стоит также отметить фирменную оптику головного света Quad Lamps и мощные колесные арки. Еще одной особенностью дизайна нового GV60 является характерный хромированный молдинг DLO, проходящий по верхней кромке лобового стекла и устремляющийся к заднему спойлеру, словно поддерживая «парящую» крышу и соединяя ее с задней стойкой V-образным «клином».

В салоне автомобиля обращает на себя внимание селектор передач в виде кристаллической сферы Crystal sphere с лазерной гравировкой и настраиваемой атмосферной подсветкой. Данный элемент в первую очередь выполняет функцию безопасности, обозначая, включен ли автомобиль. Кроме того, во время зарядки кристаллическую сферу невозможно переключить в режим движения. Интерьер Genesis GV60 также отличает широкая передняя панель с интегрированными в нее цифровой приборной панелью и системой мультимедиа.

Кроме того, на прошедшем недавно автосалоне в Гуанчжоу компания Genesis представила электрическую версию кроссовера GV70.

Какие еще модели Genesis и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто». Проверить их наличие в официальных дилерских центрах можно здесь.

Фото: Genesis